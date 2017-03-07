İşte Galaxy Note8'in kod adı ve model numarası!

Samsung, bu ayın sonlarında yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S8 ve Galaxy S8+’ı resmen ilan edecek. Galaxy S8 modelleri ile her şey ortaya çıktıktan sonra tabii ki de gözler bir sonraki phablet model Galaxy Note 8’e yönelecek.

Ancak, şimdiden Galaxy Note 8 söylentileri ve sızıntıları gelmeye başladı. Yeni gelen bilgilere göre, Samsung Galaxy Note 8, SM-N950F model numarasını taşıyor. Bu model numarası, diğer amiral gemisi modellerde olduğu gibi bölgelere göre sonundaki harf farklılığı ile değişecek. Sammobile tarafından yayınlanan bir rapora göre, Galaxy Note 8 "Great" kod adı ile geliştiriliyor.

Galaxy Note 7 patlamalarından sonra, Galaxy Note 8’in olağan dışı bir şey olması bekleniyor. İlginçtir ki, SamMobile ayrıca Samsung'un Güney Koreli pazar için yenilenmiş bir Note 7 üzerinde çalıştığını söyledi. Bu iddia daha öncede ortaya çıkmış ve Samsung’un bir yetkilisi bu iddiaları yalanlamıştı.

Bakalım Samsung, Galaxy Note 7’deki hatalarını Galaxy Note 8 ile telafi edebilecek mi?