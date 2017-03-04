Galaxy S5 için güncelleme yayınlandı!

Samsung, Galaxy S5 için yeni güncelleme yayınladı. Galaxy S5 güncellemesi hakkındaki detaylar haberimizde.

04/03/2017 11:00

Samsung bugün sürpriz bir güncelleme haberi ile karşımıza çıktı. Samsung, Avrupa'da 2014 yılında satışa sunulan Galaxy S5 akıllı telefonuna yeni bir güncelleme yayınlamaya başladı.

Güncelleme sürümü G900FXXS1CQB5 olarak gelen ve yaklaşık 127MB ağırlığında olan bu güncelleme, Şubat ayındaki Android güvenlik düzeltmeleri getiriyor.

Geçen ayın güvenlik düzeltmelerinin yanı sıra, güncelleştirme bazı geliştirmeleriyileştirmeler ve hata düzeltmelerini de içeriyor.

Genellikle güncelleme OTA üzerinden dağıtıma sunulduğu için güncellemenin cihazınıza gelmesi biraz zaman alabilir. Eğer güncelleme için sabırsızlanıyorsanız, telefonunuzun Ayarlar menüsüne giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

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    Yazar: Ender Öztürk

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