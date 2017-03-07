Galaxy S6 için Android 7.0 bekleyenlere kötü haber!

Samsung, geçtiğimiz haftalarda Galaxy S7 için Android 7.0 Nougat güncellemesinin dağıtımına başlamıştı. Samsung şimdi de geçtiğimiz 2015 yılının amiral gemisi modeli olan Galaxy S6 için Android 7.0 Nougat güncellemesini sunmaya hazırlanıyor. Peki, Galaxy S6 için Android 7.0 güncellemesi ne zaman gelecek?

Twitter'dan @harri_ashley isimli kullanıcının Samsung'un İngiltere hesabı olan @SamsungUK'e sorduğu soru sonrası verilen cevap, Galaxy S6 için Android 7.0 Nougat güncellemesini bekleyenleri üzeceğe benziyor.

Samsung'un daha önceki açıklamalarında Galaxy S6 için Android 7.0 Nougat güncellemesinin Mart ayı içerisinde gelmesi bekleniyordu. Ancak SamsungUK hesabının verdiği cevap bu beklentileri suya düşürdü.

SamsungUK hesabı; Galaxy S6 için Android 7.0 Nougat güncellemesinin kalite kontrolleri yapıldığını ve bu yüzden gecikeceğini belirtti. SamsungUK hesabı güncellemenin ne zaman geleceğine dair maalesef ki bir bilgi paylaşmadı.