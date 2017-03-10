Galaxy S6 için Android 7.0 Nougat çıktı

Galaxy S6 için Android 7.0 Nougat güncellemesinin geçtiğimiz günlerde Samsung tarafından ertelendiği ortaya çıkmıştı. Bugün ise sürpriz bir şekilde Galaxy S6 için Android 7.0 Nougat güncellemesi kullanıcıların beğenisine sunuldu. Yaklaşık olarak 1.4 GB boyutundaki Galaxy S6 için Android 7.0 Nougat güncellemesi bir takım yenilikleri beraberinde getiriyor.

Galaxy S6 için Android 7.0 Nougat indirime sunuldu

Şimdilik OTA üzerinden resmi olarak İngiltere, İsviçre, Almanya ve İtalya'daki Galaxy S6 ve Galaxy S6 edge kullanıcılarına sunulan G925FXXU5EQBG numaralı Android 7.0 Nougat güncellemesinin ülkemize ne zaman geleceği bilinmiyor.

Galaxy S6 için Android 7.0 Nougat güncellemesi ile sistemdeki hataların çözülmesinin yanında performans ve tasarım alanında iyileştirmeler de yapılıyor. Bu güncelleme ayrıca Google'ın Şubat ayı güvenlik güncellemelerini de kapsıyor.

Android 7.0'ın Galaxy S6'da nasıl göründüğünü ilerleyen sayfalardan görüntüleyebilirsiniz.