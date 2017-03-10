Galaxy S6 için Android 7.0 Nougat çıktı

Galaxy S6 için Android 7.0 Nougat güncellemesi bugün yayınlandı. Kademeli olarak sunulan Galaxy S6 için Android 7.0 Nougat güncellemesinin detayları haberimizde.

10/03/2017 09:00

Galaxy S6 için Android 7.0 Nougat güncellemesinin geçtiğimiz günlerde Samsung tarafından ertelendiği ortaya çıkmıştı. Bugün ise sürpriz bir şekilde Galaxy S6 için Android 7.0 Nougat güncellemesi kullanıcıların beğenisine sunuldu. Yaklaşık olarak 1.4 GB boyutundaki Galaxy S6 için Android 7.0 Nougat güncellemesi bir takım yenilikleri beraberinde getiriyor.

Galaxy S6 için Android 7.0 Nougat indirime sunuldu

Şimdilik OTA üzerinden resmi olarak İngiltere, İsviçre, Almanya ve İtalya'daki Galaxy S6 ve Galaxy S6 edge kullanıcılarına sunulan G925FXXU5EQBG numaralı Android 7.0 Nougat güncellemesinin ülkemize ne zaman geleceği bilinmiyor.

Galaxy S6 için Android 7.0 Nougat güncellemesi ile sistemdeki hataların çözülmesinin yanında performans ve tasarım alanında iyileştirmeler de yapılıyor. Bu güncelleme ayrıca Google'ın Şubat ayı güvenlik güncellemelerini de kapsıyor.

1489125105_galaxy-s6-icin-android-7.0-nougat.png

Android 7.0'ın Galaxy S6'da nasıl göründüğünü ilerleyen sayfalardan görüntüleyebilirsiniz.

    Yazar: Ender Öztürk

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

    • Galaxy S6 için Android 7.0 Nougat çıktı

      ülkemizde de başladı ben 1 saat önce güncelledim.

      Misafir Bugün 09:30 Cuma (0) (0)
      Cevap ver

    BENZER HABERLER