Galaxy S6 için yeni güncelleme!

Samsung, 2 yıl önceki amiral gemisi modeli Galaxy S6'ya olan desteğini hala sürdürüyor. Ancak Samsung için bir mucize olan güncelleme desteği, Google'ın başlatmış olduğu güvenlik güncellemeleri kapsamında devam ediyor. Galaxy S6 için yayınlanan Haziran ayı güvenlik güncellemesi ile sistemde iyileştirmeler de yapılıyor.

Galaxy S6 için Haziran ayı güvenlik güncellemesinde toplamda 96 adet güvenlik açığı kapatılıyor. Ayrıca sistemde yaşanan 23 farklı küçük çaplı sorunlar da düzeltiliyor. 82 MB büyüklüğündeki güncelleme, OTA üzerinden sunuluyor. İlk etapta Almanya, Hollanda ve İngiltere'de sunulan güncelleme önümüzdeki günlerde Türkiye'deki Galaxy S6 modellerine de sunulacak.

Son olarak Galaxy S6'nın yıl sonuna doğru yayınlanacak olan Android 8.0 O güncellemesini almayacağını belirtelim.