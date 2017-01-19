Galaxy S7 Android Nougat güncellemesi sonrası can sıkıcı sorun

Samsung, birkaç gün önce Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için Android Nougat güncellemesini kullanıcılarına sunmaya başladı. Güncelleme, Galaxy S7 modellerine 20'den fazla yeni özellik ve yenilenmiş tasarım getirdi.

Bununla birlikte, bazı kullanıcılar, garip bir sorunla karşılaştılar. Galaxy S7 cihazlarının güncelleme sonrasında ekran çözünürlüğü düştü. Bu gerçekten çok ciddi ve endişelenmenizi gerektirecek bir şey değil aslında. Aslında, daha düşük bir ekran çözünürlüğüne geçme seçeneği, yeni güç tasarrufu şemasının parçası olan bir özellik. İlk olarak Galaxy Note 7’de sunulan güç tasarrufu modu, ekran çözünürlüğünü 720 piksele kadar düşürmenize olanak tanıyor.

Android Nougat güncellemesinden sonra, Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge’in varsayılan ekran çözünürlüğünün 2K değil de daha düşük olmasının nedeni henüz bilinmiyor. Ancak bu sorun bazı sınırlı sayıda Galaxy S7 kullanıcılarını etkiledi. Ya da diğerleri bu sorunun henüz farkında değiller.

Eğer, bu son güncellemeyi yükledikten sonra cihazınıza bu sorun olursa, sadece Ekran → ekran çözünürlüğü değiştir → Ayarlar ve (2560 x 1440) seçeneklerine giderek istediğiniz çözünürlüğüne dönebilirsiniz.