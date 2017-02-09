Galaxy S7 edge siyah inci rengi Türkiye'de!

Apple cephesinden gelen Jet Black iPhone 7 modelinin ardından, Samsung da Black Pearl Galaxy S7 edge modelini duyurmuştu. Samsung’un amiral gemisi Galaxy S7 edge’in 128 GB dahili depolamayla gelen Black Pearl (Siyah İnci) adını verdiği yeni renk seçeneğine sahip modeli Türkiye'de satışa sunuldu.

Corning Gorilla Glass 5 ile korunan 5.5 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüğünde ekrana sahip olan Galaxy S7 edge, Exynos 8890 yonga setinden ve 4 GB RAM'den gücünü alıyor. 12 Megapiksel f/1.7 değerinde arka ve 5 Megapiksel f/1.7 değerinde ön kamera ile gelen telefonda 3.000 mAh kapasiteli batarya bulunuyor.

microSD destekli 128 GB gibi yüksek bir dahili depolama birimi ile gelen Samsung Galaxy S7 Edge Black Pearl Türkiye'de çeşitli e-ticaret sitelerinde 3.589,90 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.