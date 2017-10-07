Galaxy S7 edge ve Galaxy S8 ekran değişim ücreti ne kadar?

Telefonların ekranları kırıldığında kullanıcılara çoğu zaman pahalıya patlıyor. Bundan 4-5 yıl öncesine kadar 200-300 TL arasında değişen kırılan ekranlar, yükselen dolar kuru ve ekran teknolojilerinin gelişimi ile birlikte; ortalama 500 TL ila 800 TL arasında bir değişim bedeline sahip oldu.

Samsung, resmi olarak amiral gemisi modelleri olan Galaxy S7 Edge, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerinin ekran değişim ücretlerini yayınladı. 2017 yılı içerisinde geçerli olan fiyatlara göre; Galaxy S7 Edge ekran değişim bedeli 650 TL, Galaxy S8 ekran değişim bedeli 700 TL ve Galaxy S8+ ekran değişim bedeli ise 750 TL olarak belirlendi.

Bu fiyatların Samsung resmi teknik servislerde geçerli olduğunu belirtelim. Bu fiyatların altında ekran değişimi yapan yer ve kuruluşların, muhtemelen yan sanayi ekran taktığı düşünülüyor. Siz siz olun, Samsung yetkili servisi dışında ekran değişimi yapmamaya özen gösterin.