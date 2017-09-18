Galaxy S7, Game Live ile farklı bir oyun deneyimi sunuyor!

Oyunculuk kavramı, günümüzde yayıncılık kavramı ile birleşti. Twitch ve YouTube sayesinde oynadıkları oyunları canlı yayın yaparak, dünyanın dört bir yanındaki oyun tutkunları ile paylaşan yayıncılar, son dönemde mobil oyunlara da yöneldi.

Ancak mobil oyunları canlı yayın yapabilmek için 3. parti uygulamalar kullanmak gerekiyor. Bu uygulamalar stabil çalışmadığı için çoğu yayıncı bu durumdan şikayetçiydi. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu şikayetleri göz önünde bulundurarak, Game Live isimli uygulaması ile karşımıza çıkmıştı.

Galaxy S8 ve Galaxy S8+ ile uyumlu olan Game Live uygulaması bugün güncelleme alarak, Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge modellerine de geldi. Game Live uygulaması ile Twitch, YouTube ve Facebook üzerinden oyunlarınızı canlı yayın yaparak, takipçileriniz ile paylaşabiliyorsunuz.

4 GB veya 200 dakika süre canlı yayın yapabilen Game Live, oyunun sesinin yanında sizin sesinizi de algılayıp canlı yayına ekliyor.

Game Live uygulamasını buradan indirebilirsiniz.