Galaxy S7 için Android 7.1.1 Nougat ne zaman gelecek?

Samsung, geçtiğimiz ay Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge için Android 7.0 Nougat güncellemesinin testlerine başlamıştı. Kayıt yaptıran S7 ve S7 edge kullanıcılarına Android 7.1.1 Nougat Beta sürümlerini sunan Samsung, bugün güncellemenin nihai sürümünün ne zaman yayınlanacağını açıkladı.

Galaxy S7 için Android 7.1.1 Nougat güncellemesi bekleyenler bu açıklama ile yeni yıl hediyelerini şimdiden almış gibi görünüyor.

Samsung'un açıklamalarına göre; Galaxy S7 için Android 7.1.1 Nougat güncellemesi 2017'nin Ocak ayında resmi olarak yayınlanacak. Samsung'un Android 7.0 Nougat güncellemesini test etmesinin ardından Galaxy S7'yi direkt Android 7.1.1 Nougat'a güncellemesini sunması firmanın güncelleme dağıtımı prestiji açısından çok başarılı bir hamle olacaktır.

Açıklamalarda ayrıca Galaxy S7 için Android 7.0 Nougat beta sürecinin 31 Aralık 2016 itibari ile biteceği de yer alıyor. Resmi güncelleme kademeli olarak dağıtılacağı için, güncellemenin Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.