Galaxy S7 için yeni güncelleme!

Samsung, söz verdiği gibi tepe modellerine her ay güncelleme vermeye devam ediyor. Google'ın Android cihazları için başlatmış olduğu güvenlik güncellemeleri kapsamında dağıtılan bu güncellemelere bir yenisi daha eklendi. Galaxy S7 için yayınlanan yeni güncelleme Mayıs ayı içerisindeki Android güvenlik güncellemelerini barındırıyor.

343 MB büyüklüğündeki yeni güncelleme OTA üzerinden Galaxy S7 sahiplerinin beğenisine sunulmuş durumda. Bu güncellemeyi Ayarlar>Cihaz hakkında>Yazılım Güncellemeleri bölümünden yükleyebilirsiniz. G930FXXU1DQE7 yapı numaralı güncelleme sadece güvenlik yamalarını barındırmıyor.

Samsung, Galaxy S7'de yaşanan küçük sorunları bu güncelleme ile çözüyor ve performans iyileştirmeleri yapıyor. Mayıs ayı güvenlik güncellemesini, verilerinizin güvenliği için mutlaka yüklemelisiniz.

Diğer Galaxy modellerine bu güncellemenin ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.