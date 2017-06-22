Galaxy S7 için yeni güncelleme

Google, mobil platformu Android'de güvenliğe önem verdiğini göstermek için her ay güvenlik güncellemeleri yayınlayacağını geçtiğimiz yıllarda duyurmuştu. Bu duyurunun ardından Samsung, LG, HTC ve Sony gibi firmalar da üst seviye cihazlarına güvenlik güncellemelerini sunacağını açıkladı. Samsung, sözünü bozmadan bu kararında emin adımlarla ilerlediğini bugün bir kez daha ispatladı.

Samsung, Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge için bugün bir güncelleme yayınladı. G930W8VLS2BQF1 ve G935W8VLS2BQF1 yapı numarasındaki güncelleme OTA üzerinden sunuluyor. Bu güncelleme ile sistemde yaşanan küçük sorunların giderilmesinin yanından Haziran ayı Android güvenlik güncellemeleri ile cihaz saldırılara karşı güvence altına alınıyor.

Galaxy S7 için yeni güncellemeyi Ayarlar>Telefon Hakkında>Yazılım güncelleştirme bölümünden yükleyebilirsiniz.