Galaxy S7 kamerasına Android Nougat ile gelen 5 yeni özellik

Android 7.0 Nougat güncellemesi amiral gemisi akıllı telefonlar için güncellenmeye başladı. Samsung’ akıllı telefon modelleri Galaxy S7 ve S7 Edge de, Türkiye dahil olmak üzere dünya çapında bu güncellemeyi almaya başladı.

Samsung, Android 7.0 Nougat güncellemesi ile geliştirilmiş görselliklerin yanı sıra bazı yeni özelliklere ve hatta telefonların kameralarına komut vermek için kullanılanlara benzer şekilde, tamamen yeniden tasarlanmış uygulamalar sunuyor.

Artık yeni kamera uygulaması, görsel karmaşıklığa gerek duymadan basit bir arayüz ile kullanıcılara kolaylıklar sunuyor. Galaxy S7 ve S7 Edge’i Marshmallow'dan Nougat'a güncellediğinizde ne yapacağınız bilemeyebilirsiniz ve kafanız karışabilir. Bu nedenle sizin için Nougat'la gelen kamera uygulaması arayüzündeki bazı önemli değişiklikleri derledik.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda Android Nougat ile Galaxy S7 ve S7 Edge kamerasında neler değiştiğini inceleyebilirsiniz.

1. Yeniden düzenlenmiş, daha temiz bir arayüz

Kamera uygulamasında en az 12 kısayol ve görsel dağınıklığın geri kalanı ortadan kalktı. Hızlı ayarlar paneli artık en çok kullanılan iki seçenekle (flaş ve HDR ayarlamaları) sınırlı ve boşalan alan, ön kamera değişim düğmesi için kullanılmış. Daha önce beş olan düğme sayısı üçe inmiş.