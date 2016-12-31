Galaxy S7 ve S7 Edge için Android Nougat kullanıcı arayüzü kılavuzu

Samsung, Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge amiral gemisi telefonları için Nougat beta programının bittiğini doğruladı ve şirket, son güncellemeyi Ocak ayı sonuna kadar yayımlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Samsung herhangi bir şey vaat etmiyor ancak, sağlanan zaman aralığına kesinlikle güveniyor gibi görünüyor. Android 7.0'a dayalı gözden geçirilmiş kullanım kılavuzları artık her iki cihaz için de çevrimiçi olarak mevcut. Dolayısıyla, şimdi Nougat'daki bazı yeni özelliklerle yenilenen Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge kullanıcı kılavuzlarına sahibiz.

Resimlerde, yeni hızlı geçiş menülerinin nasıl çalıştığını görebiliyoruz. Bildirim bölmesini aşağıya indirdiğinizde ilk etapta altı simge görülüyor. Aşağıya doğru çektikçe daha fazla seçenek ortaya çıkıyor. Her Zaman Açık Ekran da, işlem yapılabilir bildirimleri gösterecek şekilde güncellendi. Bu Note 7’de gördüğümüz bir özellikti.

Yeni kamera uygulamasında da, daha basit, hızlıca kaydırmalı kontroller görebiliriz. Ayrıca odağı vizörün bir bölümünde kilitlemenizi ve ardından pozlama noktasını başka bir noktada ayarlamanızı sağlayan yeni bir özellik bulunuyor. Bunun yanısıra Akıllı Yönetici yenilendi ve Aygıt Bakımı olarak yeniden adlandırıldı ancak, hala yine aynı şekilde çalışıyor.

Samsung, Nougat güncellemesini S7 ve S7 Edge için "mümkün olan en kısa sürede" dağıtmaya çalışacağını söylüyor. Önümüzdeki haftalarda bu güncellemeyi alabilirsiniz.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda kılavusdaki yenilikleri inceleyebilirsiniz.

Yeni Hızlı geçiş