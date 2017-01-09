Galaxy S8, 60 milyon adet satar mı?

Koreli haber merkezi The Investor, endüstri kaynaklarına dayalı verdiği bilgilerde, Samsung'un yaklaşmakta olan Galaxy S8 amiral gemisi akıllı telefonu için 60 milyon adetlik satış hedeflediğini bildirdi. Şirketin, bu hedefle uyuşmak için bileşen siparişleri verdiği ve ürünün Nisan ayı ortasına doğru, yani her zamankinden yaklaşık bir ay sonra satışa sunulacağı söyleniyor.

Samsung, geçtiğimiz son dört yılda, amiral gemisi Android telefonlarını Barselona'daki MWC'de tanıttı. Bu tanıtımlar genellikle Şubat ayının sonlarında gerçekleştirildi.





60 milyon adet son derece iddialı bir hedef. Galaxy S akıllı telefonlarının son nesillerinden, Galaxy S4 (2013) satış rakamı halen 70 milyon adet ve o yıl 45 ila 48 milyon birim arasında satıldı. Selefi Galaxy S3, 65 milyon adete yaklaştı. Habere göre, Samsung hatalı Galaxy Note 7 kayıplarını aşabilmek için böyle bir hedef belirledi.



Kaynaklar Samsung’un Mart ayında 5 milyon adet ile Galaxy S8’in ilk seri üretimine başlayacağını söylüyor. Rapor, iris tarayıcı modülü üreticisi Partron, kamera lens şirketi Sekonix, Samsung Electro-Mechanics ve Amotech'i bileşen teslimat ortaklarından gelen bilgilerle elde edilmiş.