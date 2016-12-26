Galaxy S8, kaç GB RAM ile gelecek?

Samsung'un, sıradaki amiral gemisi akıllı telefon modeli Galaxy S8'de kaç GB RAM'e yer vereceği sızdı!

26/12/2016 09:45

Samsung’un önümüzdeki yıl tanıtacağı amiral gemisi akıllı telefonu hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önce doğru sızıntılar veren bir Weibo kullanıcısına göre, Galaxy S8, 8GB RAM ile gelecek. Samsung kendi çipini üretecek ve son bilgiler Galaxy S8’in çipinin 10nm sürecinde üretileceği yönündeydi.

Buna ek olarak, Samsung'un bir sonraki amiral gemisi modelinde UFS 2.1 flaş depolama çipi de mevcut olacak. Daha önceki söylentiler, Galaxy S8'in 6GB RAM ve 256GB dahili depolama alanıyla donatılacağı yönündeydi.

1482734510_samsunggalaxys8leakedinfo.jpg

Galaxy Note 7 fiyaskosundan sonra Samsung, Galaxy S8’de daha dikkatli davranıyor ve kullanıcıların güveninin tekrar kazanabilmek için oldukça iyi özelliklere yer verecek gibi görünüyor. Ayrıca şirketin, 6 inç ekrana sahip Galaxy S8 Plus adında ek bir model de tanıtacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

      BENZER HABERLER