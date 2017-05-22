Galaxy S8 Active'in görüntüsü sızdırıldı

Samsung Galaxy S8 Active, Samsung Galaxy S8'in sağlam bir versiyonu olarak gelecek. Cihazın, suya ve düşmelere karşı askeri standartlarına uygun olarak sertifikalandırılmasını bekleyebiliriz. Telefonun IP68 sertifikası, ünitenin yaklaşık 5 fit derinlikteki su altında 30 dakika dayanmasına imkân tanıyor.

Bütün bu korumaya rağmen telefon, Samsung Galaxy S8'in tüm güçlü donanım özelliklerine de sahip olacak. Henüz resmen açıklanmayan telefonun bir görüntüsü sızdırıldı. Bu görüntü, Qi kablosuz şarj standardının arkasındaki grup olan Wireless Power Consortium'dan geliyor ve telefonun Qi'yi kullanmaya yetkili olduğunu ortaya koyuyor. Fotoğrafın nereden geldiği göz önüne alındığında, kesinlikle telefonun gerçek bir görünümü diyebiliriz.Galaxy S7 Active modelinde olduğu gibi, cihazın dayanıklılığını sağlamak için bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. Örneğin, resim Galaxy S8'in kavisli kenarlarının düzeltildiğini ve kenardan kenara görüntünün değiştirildiğini gösteriyor.





Özelliklerin çoğu aynı kalırken, Galaxy S8 Active pilinin kapasitesinde büyük bir artış olabilir. Geçen yıl, Samsung Galaxy S7 Active, Galaxy S7'deki 3000mAh pile kıyasla 4000 mAh güç kaynağına sahipti. Benzer bir şey bu yıl yine gerçekleşebilir.



Galaxy S8 Active SM-G892A model numarasına sahip olacak. Galaxy S8 Active Wi-Fi sertifikasını aldığında aynı model numarası görülmüştü. Samsung Galaxy S8 Active'in tanıtım tarihi belli değil ancak, her an resmi olabilir.