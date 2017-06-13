Galaxy S8 Active'in özellikleri testlerde ortaya çıktı

Birkaç yıldır Samsung, amiral gemisi akıllı telefonlarının sağlam sürümünü düzenli olarak piyasaya sürüyor. Geleneksel olarak 'Active' ismini taşıyan cihazlar, amiral gemisi modellerle aynı donanıma sahipken, daha iyi izolasyonla sağlamlığı ikiye katlanıyor ve genellikle arkada daha büyük bir pil yer alıyor.

Öyle görünüyor ki Galaxy S8’in de Active sürümü geliyor. Çünkü bir süre önce sızdırılan cihazın şimdi de Geekbench testleri ortaya çıktı.

Sıradan Galaxy S8 ve S8 + gibi, S8 Active de 4GB RAM ile birlikte sekiz çekirdekli Snapdragon 835 yongasetine sahip olacak. Android 7.1 Nougat işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan Galaxy S8 Active, tek çekirdekli teste 1942 ve çok çekirdekli testte 6394 puan aldı. Bu puan, Galaxy S8 ve S8+ modellerin sonuçlarına oldukça yakın.

Pil kapasitesine gelince, geçen yılki Galaxy S7 Active, 4.000mAh'lik bir batarya ile normal Galaxy S7'nin 3.000mAh'lik bataryasından daha sağlam bir artış gösterdi. Galaxy S8 Active'nin Galaxy S8'den daha büyük bir bataryaya sahip olmasını bekliyoruz. Ayrıca, S8 Active'nin Qi kablosuz şarj işlemini de destekleyeceğini de duyduk.