Galaxy S8'in arayüzü güncellendi!

Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelleri ile Samsung Experience adını verdiği bir arayüze geçiş yapmıştı. Daha sade ve stabil olan Samsung Experience, hala TouchWiz olarak anılmaya devam ediyor. Samsung, daha önce sistem güncellemeleri ile arayüzde yaptığı hata düzeltmeleri ve yenilik eklemeleri Galaxy S8 ile direkt Google Play üzerinden gerçekleştiriyor.

Samsung TouchWiz Home adındaki arayüz uygulaması bugün 6.1.09.2 sürümüne güncellendi. Bu güncelleme ile sorunların düzeltilmesinin ve performans iyileştirmelerinin yapılmasının yanında yeni bir özellik arayüze eklendi. Sadece Galaxy S8 sahiplerinin kullanabildiği bu arayüzü, Google Play üzerinden güncelleyebilirsiniz.

Samsung TouchWiz Home 6.1.09.2 ile gelen yenilikler

Samsung TouchWiz Home'a bilgi ekranı eklendi.

Ana ekran ve uygulama ekranları arasında geçiş yapmak için yukarı ve aşağı sürüklerken oluşan gecikme sorunu düzeltildi.

Beyaz arka planda simgelerin altındaki uygulama isimlerinin görünürlüğü iyileştirildi.