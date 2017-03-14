Galaxy S8'in arayüzü sızdı

Samsung, 30 Mart tarihinde düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerini tanıtacak. Telefonların tanıtım tarihi yaklaştıkça, cihazlar hakkında gelen sızıntılar da artmaya başladı. Bugün gelen sızıntı ise Galaxy S8 modellerinde yer alacak olan arayüz ile ilgili.

Galaxy S8'in arayüzünde yine TouchWiz yer alacak. Android 7.0 Nougat'ın nimetlerinden yararlanan ve hatalarından arındırılmış hızlı bir TouchWiz'in bulunacağı Galaxy S8, tasarımsal açıdan da uygulama simgelerinde küçük değişikliklere gidiyor.

Galaxy S8'in sızan arayüzü cihazın 18:9 oranında geniş bir görüntüleme alanı sunan Infinity Display ile geleceğini de doğruluyor.

Minimalist dokunuşlar ile oldukça sadeleştirilen TouchWiz arayüzünün, TouchWiz yerine başka Launcher kullananların bile hoşuna gideceğini söyleyebiliriz.