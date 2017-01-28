Galaxy S8 basın görseli ile karşımızda!

Samsung'un 2017'nin ikinçi çeyreğinde tanıtması beklenen Galaxy S8 modeli hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yılın en çok beklenen telefonları arasında yer alan Galaxy S8 bu sefer de basın görseli ile karşımıza çıkıyor. Galaxy S8'in basın görseli, cihazın tasarıma dair neredeyse tüm bilgileri gözler önüne seriyor.

Sızıdırılan Galaxy S8 basın görselini yorumlayacak olursak; Samsung, Galaxy S8'in üst ve alt bölümünü küçülterek, kasa/ekran oranını minimum seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Ancak bu inceltme bazı handikapları beraberinde getiriyor.

Önceki nesil Galaxy S modellerinde yer alan parmak izi okuyucusu ana ekran tuşuna konumlandırılırken, Galaxy S8'de ana ekran tuşu alt bölümün küçültülmesinden dolayı yer almayacak ve parmak izi okuyucusu cihazın arka bölümüne yerleştirilecek.

Ana yapısı itibari ile Galaxy S7 ile aynı olan Galaxy S8'in, donanım ve kamera bölümünde yapacağı yenilikler ile Galaxy Note 7 faciasını unutturması bekleniyor.