Galaxy S8 çalışırken sızdı (Video)

Samsung, 29 Mart tarihinde düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde merakla beklenen amiral gemisi Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerini tanıtacak. Bugüne kadar gelen sızıntılar Galaxy S8'in özellikleri ve görselleri üzerineydi. Şimdi gelen sızıntı ise Galaxy S8'in çalışır haldeki halini gözler önüne seriyor.

34 saniyelik videoda Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerini çalışır bir şekilde görmek mümkün. Aynı LG G6'da olduğu gibi 18:9 görüntü oranlı bir ekrana sahip olacak olan Galaxy S8, gücünü Snapdragon 835 ve bazı bölgelerde Exynos 8895 yonga setinden alacak.

Galaxy S8'in merak edilen tasarımını gözler önüne seren videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

29 Mart'ta tanıtıldıkan sonra Nisan ayı içerisinde satışa sunulacak olan Galaxy S8'in 650 ile 750 dolar arasında fiyata sahip olması bekleniyor. Galaxy S8+ modelinin fiyatının ise 750 ile 850 dolar arasında olacağı söyleniyor.