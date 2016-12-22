Galaxy S8'de canavar modu olabilir!

Samsung, önümüzdeki yıl amiral gemisi modeli Galaxy S8'i tanıtacak. Galaxy Note 7 ile kaybettiği güveni Galaxy S8 ile tekrar kazanmaya çalışacak olan Güney Koreli teknoloji devinin, karşımıza ses getirecek özellikler ile çıkması bekleniyor. Bu beklentilerin yanında Galaxy S8'in tanıtımına aylar kala, cihaz hakkında yeni bilgiler gelmeye de devam ediyor.

Galaxy S8'e Qualcomm'un 10nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 835 yonga setinin ve 8 GB RAM'in güç vereceği uzun bir süredir konuşuluyordu. Telefonun performansı için bugün gelen iddia ise yazılım tarafı ile alakalı. Söylenenlere göre Galaxy S8 modelinde Beast Mode yanı canavar modu yer alacak. Peki, canavar modu Galaxy S8'e ne gibi artılar sağlayacak?

Galaxy S8'deki canavar modu oyun ve uygulamaları hızlandırmak için kullanılacak. Tahminlerimize göre; canavar modu Samsung'un Game Launcher uygulamasından çok daha farklı çalışacak. Bildiğiniz gibi Game Launcher ile oyun çalıştıracağınız zaman yazılımsal olarak RAM temizleme işlemi yapılıyor ve gereksiz uygulamalar donduruluyordu.

Canavar modunun yazılımın yanında donanımsal da bir artış sağlayacağını düşünüyoruz. Overclock yani hız aşırtma olarak bilinen özellik, canavar modu ile Galaxy S8'de olabilir. Tabii bu overclock işleminin güç tüketimini olumsuz etkileyeceği ortada.