Galaxy S8 canlı canlı karşınızda!

Samsung’un Mart veya Nisan ayında, amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S8’i resmen açıklaması bekleniyor. Şimdiye kadar Galaxy S8’e ait birçok görsel ve bilgi sızdırılmıştı. En son da bu sızıntılara dayalı bir konsept görmüştük. Şimdi de Galaxy S8’in canlı görsellerini gösteren ilk fotoğraf yayınlandı.



Fotoğraf, Venture Beat ve yıllardır akıllı telefonları tanıtılmadan sızdırılan popüler sızıntı kaynağı Evan Blass'dan (@evleaks) geliyor.



Bildirildiğine göre, Samsung, Galaxy S8'in iki versiyonunu piyasaya sürecek. Bir tanesi 5.8 inç ekran ile gelirken diğeri 6.2 inç ekrana sahip olacak. Görüldüğü gibi ekranın her iki kenarı da, Galaxy S7 Edge ve S6 Edge gibi hafif kavisli olacak. Galaxy S8'in 6.2 inçlik modeli 3500 mAh, 5.8 inç modeli ise 3000 mAh pil özelliği ile gelecek. Telefonlar 4 GB RAM ve en az 64 GB genişletilebilir depolama alanına sahip olacak. Galaxy S8’in ailesi bazı ülkelerde ki versiyonu kesinlikle Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemcisi ile güçlendirilecek.



Şaşırtıcı bir şekilde, Galaxy S8'in arkadaki ana kameranın yanında bir parmak izi tarayıcı özelliği varmış gibi görünüyor. Bunun nedeni ise, Samsung'un daha eski amiral gemilerinin ön tarafında yer alan ticari marka Ana Ekran düğmesini ortadan kaldırmaya karar vermesi. Daha önceki söylentilerde, parmak izi sensörünün ekranın içine entegre edileceği belirtilmişti, ancak öyle olmadığı görülüyor. Hatırlarsanız, dünkü yayınladığımız konsept görüntülerde de aynı şekilde yer almıştı..

Görünüşe göre, fiziksel bir Ana Ekran düğmesinin olmaması, Samsung'un ekran-gövde oranını % 83'e yükseltmesine izin veriyor. Bu da, yeni telefonların normal 5.8-inç ve 6.2-inçlik telefonlardan önemli ölçüde daha küçük olduğu anlamına geliyor.



Galaxy S8'in alt kısmında, stereo hoparlörlerin yanında yer alan USB Type-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Şüphesiz, toza ve suya dayanıklılık da özellikler arasında yer alacak.

Yukarıda görülen Galaxy S8'in 5.8 inç veya 6.2 inçlik model olup olmadığı belli değil. Her iki durumda da iki telefon aynı tasarıma sahip olmalı ve Venture Beat, 21 Nisan'da satışa çıkacağını bildiriyor. Samsung'un önümüzdeki aylarda düzenleyeceği etkinlikte tüm merak edilenler ortaya çıkacak.