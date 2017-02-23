Galaxy S8 Türkiye çıkış tarihi sızdı!

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon olan Galaxy S8 ile ilgili birçok sızıntı haber ile karşınıza çıkmıştık. Şimdi ise Galaxy S8'in çıkış tarihi ile karşınızdayız.

ET News'ten bir mobil şebeke sağlayıcısının üst düzey bir yetkilisi Galaxy S8'in çıkış tarihini raporda sızdırdı. Rapora göre; Galaxy S8, 21 Nisan'da dünya çapında satışa sunacak. Bu ülkeler arasında Türkiye'de yer alacak.

MWC 2017 etkinliğini pas geçerek 29 Mart tarihinde New York'ta Galaxy S8'i tanıtacak olan Samsung, ekran konusunda bu yıl farklı bir konsept ile karşımıza çıkacak. Galaxy S8'in ekranın standart format olan 16:9 yerine 18:9 oranında olması bekleniyor. 5.7 inç büyüklüğündeki Galaxy S8 ekranı ekran/kasa oranı ile kullanıcıları oldukça tatmin edecek.

Galaxy S8+ modeli ise yaklaşık 6.2 inç büyüklüğünde olacak. Galaxy S8+'ın ekranı da 18:9 oranında olacak. Her iki cihaz da Snapdragon 835 yonga seti, 4 GB RAM ve 12 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile donatılacak. Ancak bazı ülkelere gönderilen Galaxy S8 modellerinde bugün tanıtılan Exynos 8895 yer alacak.

Sızdırılan raporda ayrıca LG G6'nın da çıkış tarihi yer alıyor. LG G6'nın 10 Mart tarihinde satışa sunulacağı söyleniyor. Zaten LG G6'nın, MWC 2017 etkinliğinde tanıtılacağı için yakın bir zamanda satışa sunulmasını bekliyorduk.