Galaxy S8 Çin'de bu özel özelliklerle geliyor!

Samsung, nihayet dünyadaki en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin'de, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Huawei, OPPO, Vivo ve Xiaomi gibi Çin'deki önde gelen markalardan bazıları, çeşitli özellikleri ile tamamen yüklü olan tescilli kullanıcı arabirimi ile biliniyor. Dolayısıyla, Galaxy S8 ikilisi, Çin’de uluslararası sürümlerinde bulunmayan seçkin bir kullanıcı arayüzü ile optimize edildi.

Samsung, kendi resmi bloğunda Galaxy S8 ve S8+ akıllı telefonlarda bulunan yeni ve özel UI özelliklerini doğruladı. Tıpkı önde gelen Çinli akıllı telefon markalarının bazılarında bir uygulama çekmecesi bulunmadığı gibi, Galaxy S8 de uygulama çekmecesi içermediğinden, tüm uygulamaların yer aldığı değiştirilmiş bir giriş ekranıyla geliyor. Ana ekranda Google Arama çubuğu da yok.

Çin’de sunulan Galaxy S8'deki ana ekran, hava widget'iyle ve altta beş tane varsayılan uygulama ile geliyor. Ana ekranda bulunan uygulamalar, yatay olarak hızlıca kaydırılarak gezilebilir. Kullanıcılar yukarı veya aşağı tarama yapabilen dikey düzenleme uygulamalarına da geçiş yapabilirler.

Çinli kullanıcılar, film bileti rezervasyonu veya doktor ile randevu ayarlama gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirmekle ünlüdür. Bu tür görevler, Samsung Asistan ve Sarı Sayfa gibi Çin’e özel hizmetler ile sorunsuz bir şekilde yapılabilir. Samsung Asistan, seyahat asistanı gibi bazı işlemlerin yanısıra, kalkış saatleri, güzergah bilgileri, trafik bilgileri gibi ilgili bilgileri de gösteriyor.

Takvim uygulaması hem güneş hem de ay takvimini gösteriyor. Kullanıcılara çevrelerindeki çeşitli etkinlikler hakkında uyarılar verecek olan bir takvim de mevcut. Kamera ve görüntü düzenleyici uygulamaları aracılığıyla yalnızca Çinli kitleye yönelik yaklaşık 40 damga tasarımı var. Akıllı Yönetici, kullanıcıları geliştiriyor.

Mobil deneyimi artırmak için Akıllı Yönetici eklendi. Bu uygulama, kullanıcıların otomatik olarak fazladan veri satın almasına, uygulamaları daha iyi kontrol etmesine ve spam aramaları ve mesajları engellemesine olanak tanıyor. Samsung Health, sağlık olayları, tıp ve klinik bilgileri gibi Çin merkezli ayrıntılar sunar.

Samsung Video ve Samsung Music, Güney Koreli şirketin Çin'deki içerik servis sağlayıcılarıyla ortak çalışması nedeniyle kullanıcılara en iyi eğlenceyi sunuyor. Çinli Galaxy S8'de ayrıca bir ekran kaydedici özelliği var. Uluslararası seyahat eden Galaxy S8 kullanıcıları için, akıllı telefon, dolaşımdayken veri servislerini kolayca kullanıp yönetmelerine olanak tanıyan S Roaming özelliğini sunuyor. Çince metin girişi için bir Çince giriş aracı var.