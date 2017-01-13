Galaxy S8 ve Galaxy S8 Edge'in en net görüntüleri

Samsung Galaxy S8’in tanıtımı yaklaştıkça, sızıntı görsel ve bilgiler de gelmeye devam ediyor. Son olarak Galaxy S8 Edge’in kılıf üretici tarafından kılıf içinde tasarımı ve Galaxy S8’in 3D tasarımı yayınlandı.

Yayınlanan görseller, Galaxy S8 modellerinin alt ve üst kısmından incelmiş çerçeveleri gösteriyor. Aksesuar üreticisi Olixar, Galaxy S8 Edge için ürettiği şeffaf kılıfı satışa sundu ve kılıfın şeffaf olması ve telefona tam oturması, cihazın tasarımını tamamen ortaya çıkardı. Bildiğiniz gibi telefonlar tanıtılmadan aksesuar üretimi için tasarımları aksesuar üreticilerine veriliyor.

Bunun yanısıra bir kılıf üreticisi, Galaxy S8’in 3D tasarımının olduğu görüntüleri sızdırdı. Aynı şekilde Galaxy S8’in oldukça ince alt ve üst çerçevelere sahip olduğu görülüyor. Kenarlarının kavisli olduğunu söylemeye gerek yok. Şimdiye kadar gelen bilgiler, Galaxy S8’in düz ekranlı versiyonunun olmayacağı yönündeydi.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda yayınlanan görselleri inceleyebilirsiniz.

Galaxy S8 Edge