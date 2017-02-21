Galaxy S8 ekranı açıkken canlı canlı sızdırıldı

2017’nin en çok merakla beklenen akıllı telefonu Samsung Galaxy S8 hakkında bilgiler ve sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şimdiye kadar birçok kez sızdırılan akıllı telefonun ekranı açıkken çekilmiş görüntüsü yayınlandı.

Samsung’un sıradaki amiral gemisi Galaxy S8, muhtemelen 29 Mart tarihinde tanıtılacak ve telefonun tanıtıma kadar sızıntıları bitmeyecek gibi görünüyor. Bu sızıntıda dikkat çekici olan şey muhtemelen telefonun ekranı üzerinde bulunan kapasitif tuşlar oldu.

Samsung Galaxy S8'in 1440 x 2560 çözünürlüklü 5.8 inç Super AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Cihazda ilk kullanılacak olan Snapdragon 835 yonga seti olacak. 4GB veya 6GB RAM ve 64GB dahili depolamaya sahip olacak olan telefonun, 3000 mAh pil ile geleceği söyleniyor. Ayrıca diğer varyantı Samsung Galaxy S8 Plus'ın 6.2 inç ekran ve daha büyük 3500mAh pil ile gelmesi bekleniyor.



Barcelona’da düzenlenecek olan MWC 2017’de, Samsung’un düzenleyeceği etkinlikte Galaxy S8’in 60 saniyelik bir tanıtım videosunu yayınlayacağı da son gelen bilgiler içinde yer alıyordu.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda sızdırılan görselleri inceleyebilirsiniz.