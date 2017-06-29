Galaxy S8 en prestijli ödülünü aldı

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+, en iyi akıllı telefon ödülü aldı.

29/06/2017 12:00

Samsung Galaxy S8 ve S8+ Shanghai’de her yıl düzenlen Asya Mobile Awards (AMOS) "En iyi Akıllı Telefon" ödülünü aldı. Bu, belki de bugüne kadar 2017 amiral gemisi çiftinin aldığı en prestijli ödül, çünkü iki akıllı telefon, MWC Barcelona'dan daha sonra tanıtıldığı için bu etkinlikte ödül alamamıştı.

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MWC 2017 Shanghai, GSMA ile işbirliği içinde düzenlendi ve 28 Haziran'dan 1 Temmuz'a kadar sürecek. Asia Mobile Awards, devam eden etkinliğin ilk akşamı düzenlendi. Bugün yayınlanan basın açıklamasında, Samsung, ödül verilirken, fiziksel tasarım, kullanıcı deneyimi, yenilikçilik, parasal değer gibi çeşitli ölçütlere dayalı olarak değerlendirme yapıldığını söyledi.

Ödül, Samsung Electronics Çin Genel Müdür Yardımcısı Bay Tong Wang tarafından kabul edildi. 

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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