Galaxy S8'in fiyatı sızdı!

Samsung'un MWC 2017 etkinliğini pas geçerek Mart sonunda tanıtacağı yeni amiral gemisi Galaxy S8, teknoloji camiası tarafından merakla bekleniyor. Galaxy S8'e ait olduğu düşünülen özelliklerin sızmasının ardından şimdi de Galaxy S8 fiyatı açıklandı. Galaxy S8, fiyatı ile cep yakacağa benziyor.

İşte Galaxy S8 fiyatı

Galaxy S8; Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus olmak üzere iki farklı model ile karşımıza çıkacak. Galaxy S8'in fiyatı 650 dolar ile 700 dolar arasında olması beklenirken, Galaxy S8 Plus'ın fiyatı ise 750 ile 800 dolar arasında olacağı tahmin ediliyor. Tabii bu fiyatlar baz modeller için geçerli. Dahili depolama seçeneği arttıkça fiyat da artacak.

Türkiye'de Apple'ın yükselen kurdan dolayı uyguladığı zammın Galaxy S8 ile Samsung cephesinde de uygulanması bekleniyor. Kabataslak bir hesaplama ile Galaxy S8'in Türkiye fiyatının 3.300 ile 3.600 TL arasında Galaxy S8 Plus'ın fiyatının ise 3.600 ile 4.000 TL bandında olmasını bekliyoruz.

Snapdragon 835 yonga setinden ve 4 GB RAM'den gücünü alacak olan Galaxy S8, Bixby adında Siri rakibi bir sesli asistan ile gelecek.