Galaxy S8 fiyatı sızdı!

Samsung, 29 Mart tarihinde düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerini resmen tanıtacak. Etkinliğe sayılı günler kala, Galaxy S8'in tasarımına ve teknik özelliklerine dair kesinleşen bilgiler gelmeye başlamıştı. Şimdi de Galaxy S8'in fiyatı hakkında ilk bilgi geldi. Peki, Galaxy S8 fiyatı ne kadar olacak?

Galaxy S8'in özellikleri için tıklayın

İşte Galaxy S8 fiyatı

Almanya menşeli bir sitenin yazarlarından olan Roland Quandt (@rquandt) Twitter hesabı üzerinden Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ın fiyat bilgisini paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre Galaxy S8 fiyatı 799 euro ve Galaxy S8+'ın fiyatı ise 899 euro seviyesinde olacak.

Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ın Türkiye fiyatının ise 4.000 TL ve üzerinde olmasını bekliyoruz. Bakalım Samsung Türkiye fiyatlandırma politikasında nasıl bir yol izleyecek?

Galaxy S8 ve Galaxy S8+ teknik özellikleri

Galaxy S8 - 5.8-inç Quad HD+ (2560 × 1440 piksel) kavisli Super AMOLED ekran

Galaxy S8+ - 6.2 inç Quad HD+ (2560 × 1440 piksel) kavisli Super AMOLED ekran

Exynos 9 Serisi 8895 / Snapdragon 835

4GB RAM, 64GB dahili bellek, microSD ile genişletilebilir hafıza

Android 7.0 Nougat işletim sistemi

LED flaş, f/1,7 diyafram ile 12MP Çift Piksel arka kamera

f/1,7 diyafram 8MP ön kamera

3.5 mm kulaklık girişi

Nabız ölçer, parmak izi sensörü, iris tarayıcı, barometre

IP68 derece su ve toz direnci

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 LE, GLONASS, USB 2.0, NFC ile GPS

Galaxy S8 hızlı şarj özelliği ile 3.000 mAh pil

Galaxy S8+ hızlı şarj ile 3.500 mAh pil