Galaxy S8, Galaxy S8'e karşı!

Samsung, Qualcomm ile olan işbirliğinden dolayı yeni amiral gemisi Galaxy S8 modelinde Snapdragon 835 yonga setine yer vermişti. Ancak başta ülkemiz dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinde Galaxy S8, Samsung'un geliştirmiş olduğu Exynos 8895 yonga seti ile çıkışını gerçekleştirdi.

Farklı işlemcilere sahip olan Galaxy S8'in, Exynos 8895 versiyonlu modelinin kağıt üstünde daha hızlı olduğu söylenmişti. Bugün ise PhoneBuff isimli YouTube kanalının yaptığı hız testi ile bu merak ortadan kalktı.

PhoneBuff, Exynos 8895 işlemciye ve Snapdragon 835 işlemciye sahip olan iki farklı Galaxy S8 modelini hız testlerine soktu. Uygulama açılış hızları ve yükleme hızlarının karşılaştırıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.