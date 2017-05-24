Galaxy S8, Google Pixel, LG G6 ve iPhone 7 kamera karşılaştırması

Akıllı telefon kameraları son yıllarda büyük gelişim gösterdi. Amiral gemisi olarak tabir edilen üst seviye telefonların kamerası, performans konusunda birbirlerine hemen hemen çok yakınlar. Ancak telefonların kamerası arasındaki asıl farkı düşük ışıkta çekilen fotoğraflarda ortaya çıkıyor.
Yeni üst düzey telefonlardan Galaxy S8, Google Pixel, LG G6 ve iPhone 7 kozlarını düşük ışıkta çekilen fotoğraflarda paylaştı. Karşılaştırma fotoğraflarına geçmeden önce Galaxy S8, Google Pixel, LG G6 ve iPhone 7'nin kamera özelliklerine yakından bir göz atalım.
|Kamera özellikleri
|Galaxy S8
|Google Pixel
|LG G6
|iPhone 7
|Çözünürlük
|12 megapiksel
4032x3024px
|12 megapiksel
4048x3036px
|13 megapiksel
4160x3120px
|12 megapiksel
4032x3024px
|Sensör ve piksel boyutu
|1/2.55" 1.4μm
|1/2.3" 1.55μm
|1/3.06" 1.12μm
|1/3" 1.22μm
|Diyafram
|F1.7
|F2.0
|F1.8
|F1.8
|Odaklama ve stabilizasyon
|Dual-pixel AF
OIS
|PDAF/Laser
DIS
|PDAF
OIS
|PDAF
OIS
Galaxy S8
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