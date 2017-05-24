Galaxy S8, Google Pixel, LG G6 ve iPhone 7 kamera karşılaştırması

Galaxy S8, Google Pixel, LG G6 ve iPhone 7 kozlarını kamera testinde paylaştı. Bakalım hangi telefon daha iyi fotoğraf çekiyor?

24/05/2017 11:45

Akıllı telefon kameraları son yıllarda büyük gelişim gösterdi. Amiral gemisi olarak tabir edilen üst seviye telefonların kamerası, performans konusunda birbirlerine hemen hemen çok yakınlar. Ancak telefonların kamerası arasındaki asıl farkı düşük ışıkta çekilen fotoğraflarda ortaya çıkıyor.

Yeni üst düzey telefonlardan Galaxy S8, Google Pixel, LG G6 ve iPhone 7 kozlarını düşük ışıkta çekilen fotoğraflarda paylaştı. Karşılaştırma fotoğraflarına geçmeden önce Galaxy S8, Google Pixel, LG G6 ve iPhone 7'nin kamera özelliklerine yakından bir göz atalım.

Kamera özellikleri Galaxy S8 Google Pixel LG G6 iPhone 7
Çözünürlük 12 megapiksel
4032x3024px		 12 megapiksel
4048x3036px		 13 megapiksel
4160x3120px		 12 megapiksel
4032x3024px
Sensör ve piksel boyutu 1/2.55" 1.4μm 1/2.3" 1.55μm 1/3.06" 1.12μm 1/3" 1.22μm
Diyafram F1.7 F2.0 F1.8 F1.8
Odaklama ve stabilizasyon Dual-pixel AF
OIS		 PDAF/Laser
DIS		 PDAF
OIS		 PDAF
OIS

Galaxy S8

1495614827_galaxy-s8-110-sec.-iso-250.jpg

    Yazar: Ender Öztürk

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