Galaxy S8, Google Pixel, LG G6 ve iPhone 7 kamera karşılaştırması

Akıllı telefon kameraları son yıllarda büyük gelişim gösterdi. Amiral gemisi olarak tabir edilen üst seviye telefonların kamerası, performans konusunda birbirlerine hemen hemen çok yakınlar. Ancak telefonların kamerası arasındaki asıl farkı düşük ışıkta çekilen fotoğraflarda ortaya çıkıyor.

Yeni üst düzey telefonlardan Galaxy S8, Google Pixel, LG G6 ve iPhone 7 kozlarını düşük ışıkta çekilen fotoğraflarda paylaştı. Karşılaştırma fotoğraflarına geçmeden önce Galaxy S8, Google Pixel, LG G6 ve iPhone 7'nin kamera özelliklerine yakından bir göz atalım.

Kamera özellikleri Galaxy S8 Google Pixel LG G6 iPhone 7 Çözünürlük 12 megapiksel

4032x3024px 12 megapiksel

4048x3036px 13 megapiksel

4160x3120px 12 megapiksel

4032x3024px Sensör ve piksel boyutu 1/2.55" 1.4μm 1/2.3" 1.55μm 1/3.06" 1.12μm 1/3" 1.22μm Diyafram F1.7 F2.0 F1.8 F1.8 Odaklama ve stabilizasyon Dual-pixel AF

OIS PDAF/Laser

DIS PDAF

OIS PDAF

OIS

Galaxy S8