Galaxy S8 için Android 8.0 Beta testi başladı!

Samsung'un, amiral gemisi modeli Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için Android 8.0 Oreo güncellemesinin testlerine geçtiğimiz haftalarda başlayacağı söylentileri ortaya çıkmıştı. Aktarılan son bilgilere göre; Güney Koreli dev, Galaxy S8 için Android Oreo testlerine başladı.

Galaxy S8 için Android 8.0 güncellemesi ile telefona; resim içinde resim gösterme (PIP), Samsung Pay ve daha akıcı olan iyileştirilmiş yapılmış arayüz geliyor. Henüz belli bölgelerde sunulan bu güncellemenin beta aşamasından ne zaman çıkacağı bilinmiyor. Galaxy S8 için Android 8.0 Beta güncellemesini yüklemek için ise Amerika veya İngiltere'de yaşıyor olmanız ve Beta testine kayıt olmanız gerektiğini belirtelim.

Samsung'un rakiplerinin, 2017 bitmeden telefonlarına Android Oreo güncellemesini sunacağını resmi olarak açıklaması, Samsung'un işini zorlaştıracak gibi duruyor. Özellikle 4.999 TL'ye satılan Note8'in, 1.300 TL civarında satılan Nokia 6'dan aylar sonra Oreo güncellemesini alacak olması, Samsung'a olan güncelleme konusundaki güveni sarsabilir.