Galaxy S8 için Android 8.0 güncellemesi durduruldu!

Samsung, geçtiğimiz haftalarda Amerika, Güney Kore ve İngiltere'de Galaxy S8 için Android 8.0 Oreo beta testlerine başlamıştı. Beta kullanıcılarına sunulan Galaxy S8 için Oreo Beta için ufak sorunların düzeltildiği bir güncelleme de yayınlanmıştı. Ancak bugün sürpriz bir şekilde Galaxy S8 için Oreo Beta güncellemesi durduruldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S8 için Oreo Beta güncellemesinde sorun olduğunu dile getirdi. ZQK6 yapı numaralı ikinci güncelleme "com.android.phone has crashed" hatası veriyor. Bu hatadan dolayı da telefon uygulamadı durduruluyor. Yani Beta kullanıcıları Galaxy S8 üzerinden arama gerçekleştiremiyor.

Sorunun sadece Amerika'daki T-Mobile SIM kilitli Galaxy S8 modellerinde yaşandığı söyleniyor. com.android.phone has crashed hatasını düzeltmek için Samsung'un Cuma gününe kadar bir güncelleme yayınlaması bekleniyor. Bir aksilik olmazsa tüm Galaxy S8 sahipleri için Oreo güncellemesinin 2018'nin ilk çeyreğinde sunulacağını belirtelim.