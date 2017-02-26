Galaxy S8 tanıtım tarihi için ilk video geldi!

Samsung, bu yıl MWC etkinliğini es geçerek önümüzdeki ay düzenleyeceği etkinlik ile yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerini tanıtacağını açıklamıştı.

Ancak Samsung, heyecanı üst seviyede tutmak için MWC 17 etkinliğinde 30 saniyelik Galaxy S8 videosu yayınlayacağını söylemişti. Samsung bugün sahne aldığı MWC 17 etkinliğinde sözünü tuttu ve Galaxy S8 için ilk videoyu yayınladı.

Galaxy S8 için yayınlanan video cihazın tanıtım tarihi yer alıyor. Videoda verilen bilgiye göre; Galaxy S8'in tanıtlacağı Galaxy Unpacked etkinliği 29 Mart tarihinde düzenlenecek.