Galaxy S8 için yeni güncelleme Türkiye'de!

Samsung, geçtiğimiz haftalarda Amerika ve Avrupa'da Galaxy S8 için yeni bir güncelleme yayınlamıştı. 537 MB gibi oldukça büyük bir boyuta sahip olan bu güncelleme, bugün Türkiye'deki Galaxy S8 sahiplerinin de beğenisine sunuldu. Peki, 537 MB'lık güncelleme ile neler geliyor?

Samsung Galaxy S8 ve S8+ için yeni güncelleme OTA üzerinden sunuluyor. Güncelleme ile DeX çalışma modunda ve launcher'da kararlılık iyileştirmeleri yapılıyor. Ayrıca sistemdeki hatalar düzeltiliyor ve geliştirilmiş özellikler sisteme ekleniyor.

Galaxy S8 için yeni güncellemeyi "Ayarlar>Yazılım güncelleştirme>Güncellemeleri manuel indir" bölümünden yükleyebilirsiniz. Son olarak testlerine geçtiğimiz haftalarda başlanan Galaxy S8 için Android 8.0 Oreo güncellemesinin 2018'in ilk çeyreğinde sunulacağını belirtelim.