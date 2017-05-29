Galaxy S8 ile iPhone 6s hız testinde kozlarını paylaştı

Samsung'un yeni gözbebeği Galaxy S8, kullanmış olduğu Exynos 8895 yonga seti ile piyasanın en hızlı akıllı telefonu unvanın eline geçirmişti. Ancak donanım ile işletim sistemi arasındaki bağın telefonun performansına direkt olarak etki ettiği geçtiğimiz günlerde yapılan hız testi ile bir kez daha gündeme geldi.

Karşılaştırma videoları ile bilinen PhoneBuff YouTube kanalı, 2017 yılında satışa sunulan Galaxy S8 ile 2015 yılında satışa sunulan iPhone 6s'i hız testine tabii tuttu. PhoneBuff, yapmış olduğu uygulama açılış testleri ile iki cihazın da performansını ölçtü.

Yapılan testlerde iPhone 6s uygulama açılış testini 1 dakika 34 saniyede tamamlarken, Galaxy S8 ise 1 dakika 41 saniyede tamamladı. İkinci testte ise iPhone 6s, 42 saniyede Galaxy S8 ise 49 saniyede testi tamamlayabildi. 4 GB RAM'li Exynos 8895'li canavar Galaxy S8, 2 GB RAM'li Apple A9 yonga setli iPhone 6s karşısında işletim sisteminin gazabına uğradı.

Bu kadar güçlü bir donanım ile Android 7.0 Nougat'ın, iOS 10'un gerisinde kalması kabul edilemez. Google'ın artık uygulama optimizasyonu için büyük bir değişim yapması gerekiyor. Aksi taktirde kararlılık konusunda ilerleyen yıllarda iOS farkı git gide açacak.