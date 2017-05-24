Galaxy S8'in Iris tarayıcısı hacklendi!

Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer almaya başlayalı çok uzun zaman oldu. İnsanlar, telefonlarında, bankacılık bilgilerini, fotoğraflarını, mesajlarını ve özel verilerini depoluyor. Telefon üreticileri de bu bilgileri koruma altına almak için farklı güvenlik sistemleri geliştiriyor.

Dünya ilk defa iPhone 5s ile mobilde parmak izi sensörü ile tanıştmıştı. Uzun bir süre kullanılan parmak izi sensörü Galaxy S8 ile daha güvenli olduğu söylenen Iris yani göz tarama sensörüne bırakmıştı. Ancak bugün gelen haberlere göre Galaxy S8'in Iris sensörü söylendiği kadar güvenli değil aksine çok kolay bir şekilde baypas yapılabilir bir yapıya sahipmiş.

Bilgisayar korsanı olan Jan Krissler, Galaxy S8'in Iris tarayıcısını telefonun sahibinin fotoğrafını çekiyor. Daha sonra fotoğrafta, kişinin güzünü kontak lens ile kopyalıyor ve Iris tarayıcıyı kolayca hackliyor. Galaxy S8'i güvenli bir şekilde kullanmak istiyorsanız, ya parmak izi okuyucusunu ya da desen şekilli Pin sistemini kullanmanızı öneriyoruz.

Galaxy S8'in Iris tarayıcısının nasıl hacklendiğini izlemek için tıklayın