Galaxy S8'in sevilen özelliği uygun fiyatlı Galaxy'lere geliyor!

Galaxy S8'in sevilen özelliği uygun fiyatlı Galaxy C10 ve C10 Plus modeline geleceği ortaya çıktı.

16/05/2017 13:55

Samsung, sanal asistan yarışında rakiplerinin gerisinde kalmamak için Galaxy S8 ile Bixby adını verdiği sanal asistanı duyurmuştu. Sadece şimdilik Galaxy S8'e özel olan Bixby'nin ilerleyen aylarda tanıtılacak olan Note 8 modelin de olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak bugün gelen sızıntı, Bixby'nin uygun fiyatlı Galaxy modellerine de geleceğini gözler önüne serdi.

Galaxy Note 8 hakkındaki sızdırılan son bilgiler

Samsung, önümüzdeki haftalarda Galaxy C10 ve Galaxy C10 Plus modellerini duyuracak. Snapdragon 660 yonga seti ve 2 GB / 3 GB RAM'den gücünü alacak olan C10 ve C10 Plus'ın sızan kasası, aynı Galaxy S8'de olduğu gibi telefonun yan bölümünde Bixby için bir tuşun bulunacağına işaret ediyor.

Galaxy C10 modellerinin henüz ne zaman tanıtılacağı ve hangi ülkelerde satışa sunulacağı bilinmiyor. Bakalım ülkemizde önümüzdeki dönemde satılacak olan uygun fiyatlı Galaxy modellerinde de Bixby'i görebilecek miyiz?

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    Yazar: Ender Öztürk

    YORUMLAR

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    • Galaxy S8'in sevilen özelliği uygun fiyatlı Galaxy'lere geliyor!

      c9 proda 6 gb ram varken nasıl olurda c10 plusta 3 gb ram olur editör

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