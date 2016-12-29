Galaxy S8'in işlemcisi Exynos 8895'ten ilk bilgiler!

Galaxy S8'in tanıtılmasına aylar kala, cihazın yonga setine ait bilgiler de gelmeye başladı. İlk etapta Qualcomm ile Samsung'un 10nm üretim süreci ile Snapdragon 835 yonga setini üreteceklerinden, Galaxy S8'de Snapdragon 835'in yer alacağı düşülünüyordu.

Ancak bugün ise Exynos 8895 yonga seti hakkında paylaşılan bilgiler, Galaxy S8'de işlemci tercihinin yine Exynos olacağını işaret ediyor.

Aktarılan bilgilere göre; Exynos 8895 yonga seti iki farklı varyanta sahip olacak. Exynos 8895M ve Exynos 8895V ismine sahip olacak bu yonga setleri 10nm FinFET üretim süreci ile üretilecek. Exynos 8895'in dört çekirdeğini 2.5GHz hızında çalışan Mongoose M2 işlemci, diğer dört çekirdeğini ise 1.7GHz hızında çalışan Cortex A53 işlemci oluşturacak.

GPU tarafında ise Mali-G71 MP20 ve Mali-G71 MP18 yer alacak. 550MHz hızında çalışan bu grafik birimlerinden Mali-G71 MP20, 20 çekirdekli, Mali-G71 MP18 ise 18 çekirdekli olacak.

Günümüzün ileri teknoloji standartlarına uygun olarak, her iki yonga seti de; UFS 2.1 depolama, LPDDR4 RAM ve entegre Cat.16 LTE desteğine sahip olacak.

Galaxy S8'in farklı versiyonlar ile karşımıza çıkacağı söyleniyordu. Muhtemelen Exynos 8895M ve Exynos 8895V yonga setleri cihazlara göre farklılık gösterecek. Amerika'da ise Galaxy S8'in yonga setinde Snapdragon 835 tercih edilebilir.