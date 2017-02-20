Galaxy S8 işlemcisi Exynos 9810 göründü

Samsung'un Mart sonunda tanıtmasını beklediğimiz Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerinde Qualcomm'un Snapdragon 835 yonga setinin kullanılması bekleniyordu. Ancak Samsung'un, bazı bölgelere Snapdragon'lu Galaxy S8 yerine kendi işlemcisi olan Exynos'lu Galaxy S8 modellerini sunmayı hedeflediği ortaya çıktı.

Galaxy S8'in işlemcisi olarak gösterilen Exynos 9810 yonga seti hakkında ise bugün ilk bilgiler geldi.

Samsung'un Ar-Ge Enstitüsünde bir stajyerin LinkedIn profilinde; "Samsung Electronics tarafından geliştirilmiş ve üretilmiş bir dizi ARM tabanlı Exynos System-on-Chips (SoC) üzerinde çalışıyor" ibaresinin yer alması, Samsung'un, henüz duyurulmamış bir Exynos 9810 işlemcisi üzerinde çalıştığının sinyallerini verdi.

Endüstri temsilcilerine göre, Exynos 9810'un iki farklı sürümü olacak. Sırasıyla 18 çekirdekli veya 20 çekirdekli Mali-G71 GPU'lu Exynos 9810V ve Exynos 9810M olarak adlandırılan iki sürümün hangi cihazlarda kullanılacağı bilinmiyor. Ancak tahminlere göre Exynos 9810M modelinin Galaxy S8'de yer alması bekleniyor.