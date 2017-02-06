Galaxy S8'in kılıfları görüntülendi!

Samsung'un bu yılın ikinci çeyreğinde tanıtacağı amiral gemisi modeli Galaxy S8, büyük bir merakla bekleniyor. 5.7 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüklü ekrana sahip Galaxy S8 ve 6.2 inç büyüklüğünde yine 2K çözünürlüklü ekrana sahip Galaxy S8 Plus modelleri ile karşımıza çıkması beklenen Samsung, sızıntılara engel olamadı.

Galaxy S8 modellerinin özelliklerinin geçtiğimiz haftalarda sızmasından sonra şimdi de kılıfları görüntülendi. Sızdırılan görselde Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın kılıfları yer alıyor. Bu kılıflara göre; Galaxy S8 modellerinde parmak izi okuyucusunun arka kameranın yanına konumlandırılacağını söyleyebiliriz. Çift led flaşın yer alacağı Galaxy S8, bu sızıntı ile tasarım açısından yeniliğe gideceğinin sinyallerini veriyor.

Snapdragon 835 veya Exynos 8895 yonga setine sahip olacak olan Galaxy S8, dünya genelinde 4GB RAM'li sürümü ile uzakdoğu ülkelerinde ise 6 GB RAM'li sürümü ile satışa sunulacak. 12 Megapiksel çözünürlüğünde arka ve 5 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameranın yer alacağı telefonda, 3.250 mAh kapasiteli batarya yer alacak.

MWC 2017 etkinliğinde 1 dakikalık bir video ile ön gösterime çıkacak olan Galaxy S8, Mart ayının sonlarına doğru resmi olarak tanıtılacak.