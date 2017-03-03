Galaxy S8'in müzik uygulaması sızdı!

Samsung'un bu ayın sonunda resmen görücüye çıkaracağı yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelleri hakkında her geçen gün yeni bir sızıntı gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde basın görselleri ile karşımıza çıkan Galaxy S8 şimdi de müzik çalar uygulamasının arayüzü ile karşımıza çıkıyor.

24 Bit Hi-Fi kalitesinde ve FLAC formatındaki müzikleri destekleyecek olan Galaxy S8'in müzik çalar uygulaması oldukça sade bir arayüz ile gelecek. Galaxy S8'in müzik çalar uygulamasında uyku zamanlayıcısı özelliği yer alacak. Bu özellik ile uyumadan önce açtığınız çalma listenizi belli bir dakikadan sonra otomatik olarak duracak.

Galaxy S8'in müzik çalar uygulamasında Smart Volume özelliği de yer alacak. Smart Volume sayesinde bütün şarkılar aynı ses seviyesine çıkarılarak dinlenebilecek. Bir diğer dikkat çeken özellik ise Skip Sliences. Skip Sliences özelliği ile örneğin şarkının sonlarında yer alan boşluklar otomatik olarak geçilecek. Bu sayede her şarkıdan 3-4 saniye gibi süre kazanacaksınız.

Siyah ve beyaz tema seçeneklerine sahip olan Galayx S8'in müzik çalar arayüzünü ilerleyen sayfalardan görüntüleyebilirsiniz.