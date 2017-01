Galaxy S8 MWC 2017'de tanıtılacak mı? Cevabını Samsung verdi!

Samsung’un yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S8’i tanıtacağı kesin. Yeni akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağını tam olarak bilmiyoruz ancak, ne zaman açıklamayacağını biliyoruz.

Samsung Mobile şefi DJ Koh, Reuters'e verdiği demeçte, Galaxy S8'in Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2017'de ilan edilmeyeceğini söyledi. Tanıtım, 27 Şubat - 2 Mart tarihleri ​​arasında gerçekleşecek ve bu tarih Galaxy S8'in MWC'den önce değil daha sonra açıklanacağını gösteriyor. Ne yazık ki, DJ Koh yaklaşmakta olan akıllı telefon hakkında daha fazla bilgi vermedi.

Geçerli söylentiler doğru ise Samsung, muhtemelen mart ayı sonlarında ya da nisan ayında, New York'ta düzenlenen bir etkinlik sırasında Galaxy S8’i duyuracak. Söylentilere göre Galaxy S8 serisi 5-inç bir model ve 6 inçlik bir Galaxy S8 Plus modeli içerecek. İlginçtir, her iki model de çift tarafı kavisli ekran ile gelecek ve bu da, Samsung'un herhangi birinde Edge takısını kullanması için bir nedeni olmayabileceği anlamına geliyor.



Galaxy S8 ve S8 Plus'ın hafif kavisli ekranlarında parmak izi sensörleri bulunabilir, böylece fiziksel bir Ana Sayfa düğmesi gerekmez. Diğer rivayet özellikler arasında stereo hoparlörler, 8 GB RAM ve çıkıntısı olmayan arka kamera yer alıyor. Tabii ki bunların ne kadarının doğru olduğunu öğrenmek için tek bir yol var ve bu da, Samsung'un resmi Galaxy S8 duyurusunu beklemek.