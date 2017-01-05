Galaxy S8 ne zaman satışa sunulacak? İşte tarih!

Samsung’un Galaxy S8’i Nisan ayında çıkarmayı planlıyor ve bu zaten daha öncede söylenen bir şeydi. Ancak Galaxy S8’in Pazar durumu şimdiye kadar hep gizemini korumuştu.

Koreli basınında sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere dayalı çıkan haberlere göre Samsung, Galaxy S8’in piyasa lansman tarihi konusunda zaten kararını verdi. Buna göre amiral gemisi dünya çapında 18 Nisan'da piyasaya çıkacak, ancak aşamalı olarak bu gerçekleşecek ve bu nedenle tüm ülkelerde aynı anda kullanılamayacak.

Aynı kaynak, Samsung Galaxy S8'in mart sonu veya nisan ayının başında gerçekleşecek özel bir etkinlikle resmen açıklanacağını iddia ediyor. Diğer bilgilere göre ise Samsung, Galaxy S8’in mart ayında seri üretimine başlayacak ve ilk etapta yaklaşık 10 milyon adet üretecek. Ancak bu bilgi şirket yetkilileri tarafından henüz teyit edilmedi.

Aslında Samsung, Galaxy S8’i şubat ayında tanıtmayı planlıyordu ancak, Galaxy Note 7 patlamaları tarihi ileri almasına neden oldu. Gecikmedeki diğer bir neden ise şirketin, telefonun boyutunu değiştirmeden ekranını büyütecek ve çerçeveleri inceltecek tasarım değişikliğine gitmesi oldu.