Galaxy S8'in ön kamerası nasıl olacak?

Samsung, Note 7 ile aldığı yaraları Galaxy S8 ile sarmak için kolları sıvadı. Önümüzdeki aylarda görücüye çıkacak olan Galaxy S8, özelliklerinin yanında farklı tasarımı ile de çok konuşulacağa benziyor. Galaxy S8 sızıntılarının ardı arkasının kesilmediği bugünlerde, telefonun ön kamerasına ait yeni bilgiler geldi.

Söylentilere göre Galaxy S8'in ön kamerası selfie özellikleri ile donatılmış 8 Megapiksel çözünürlüğünde olacak. 8 Megapiksellik bu çözünürlük oto-fokus özelliği ile güçlendirilecek. Yani selfie çekerken artık elle odaklama yapmak zorunda kalmayacaksınız.

Ancak Galaxy S8'in ince tasarıma sahip olmasından dolayı ön kamerada; VCM tipi oto-fokus modül yerine en Bi-direction tipi oto-fokus modülü kullanılması bekleniyor.

Galaxy S8'in arka kamerasının ise 12 Megapiksel çözünürlüğünde olması bekleniyor.