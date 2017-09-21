Galaxy S8 Oreo test programı başlıyor!

Samsung, Galaxy S8 için Android 8.0 Oreo güncellemesinin hazırlıklarına geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Söylenen göre; Samsung şimdi de Galaxy S8 için Oreo güncellemesini kullanıcılar ile test etmeye hazırlanıyor. iOS'te olduğu gibi Beta programı kapsamında dağıtılacak olan güncelleme yakında Galaxy S8 test kullanıcılarına sunulacak.

Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için gelecek olan Oreo güncellemesinin G950FXXE1ZQI7 ve G955FXXU1ZQI7 yapı numarasına sahip olması bekleniyor. Oreo Beta testlerinin henüz hangi ülkelere sunulacağı bilinmiyor. Muhtemelen geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Amerika ve İngiltere'deki Galaxy S8 sahiplerine sunulacak.

Başlatılacak olan Beta testinden sonra dünya geneline Galaxy S8 için Oreo güncellemesi yayınlanacaktır. Ancak bu güncellemenin 2018 yılında anca sunulacağını belirtelim.