Galaxy S8 özellikleri bu sızıntı ile kesinleşti!

Samsung, Mart ayının başlarında yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelleri ile karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz günlerde kesinleşen Galaxy S8+ özelliklerinin ardından şimdi de Galaxy S8 özellikleri ile karşımıza çıktı. İki telefon arasındaki tek fark her yıl olduğu gibi ekran bölümünde yaşanacak gibi görünüyor.

Galaxy S8 özellikleri nasıl olacak?

Sızıdırılan görsele göre Galaxy S8; 5.8 inç büyüklüğünde kıvrımlı ekrana sahip olacak. Bu ekranın 5.6 inç kadar olan bölümü kullanılabilecek. QHD+ Super AMOLED ekran ile gelecek olan Galaxy S8, kamera konusunda da oldukça iddialı. Galaxy S8'in arka kamerası 12 Megapiksel çözünürlüğünde dual pixel teknolojisine sahipken ön kamerası ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde olacak.

IRIS yani göz tarama özelliğinin yer alacağı telefonda; güvenlik Samsung Knox ile sağlanacak. IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklı olacak olan Galaxy S8'in işlemci alanındaki belirsizlik hala sürüyor. Ancak Galaxy S8'in Snapdragon 835 ve Exynos 8895 olmak üzere iki farklı işlemciye sahip olacağını söyleyebiliriz.

4GB RAM ve 64 GB dahili depolama birimi ile gelecek olan telefonda microSD kart sayesinde artırılabilir hafıza seçeneği de sunulacak. Wireless şarj özelliğine sahip olan telefonun kutu içeriğinden AKG'nin üretmiş olduğu kulaklık da çıkacak.

Galaxy S8'in en güncel Android sürümü Android 7.1.1 Nougat ile gelmesi bekleniyor.