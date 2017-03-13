Galaxy S8 Plus'ın pili sızdırıldı

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus, 29 Mart'ta geliyor ve şimdiye kadar gelen söylentiler, bunların sırasıyla 3.000 ve 3.500 mAh pil özelliğine sahip olacağı yönündeydi. Çin'den gelen yeni bir sızıntı, Samsung Galaxy S8 Plus için yapılmış olduğu iddia edilen 3.500 mAh pil paketinin görüntüsü oldu.

Görseldeki pil hakkında fark edilen şey, pil üzerinde bulunan model numarasının Galaxy S8 Plus'ın FCC sertifikasındaki ile aynısı olması oldu. Bu nedenle bu sene Samsung'un amiral gemisinde kullanılacak olan pilin 3.500 mAh olduğu kesin diyebiliriz.





Sızdırılan görüntüdeki pilin hangi tedarikçi tarafından üretildiği bilinmiyor. Son zamanlarda gelen söylentilere göre Samsung, Galaxy Note 7'den farklı pil tedarikçileri aramaya devam ettiği yönündeydi. Dedikodular doğruysa, bu pil sızıntısı bir takım farklı şirketlerden gelmiş olabilir.